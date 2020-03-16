【專家點評】古勝：疫潮捲全球　出口股大鑊

自從新冠肺炎病毒「移師」海外，好似更生猛，先係南韓、意大利、伊朗受害，上周拖埋美國、加拿大、澳洲等落水，仲有政商名流、影視及體育巨星中招。呢次全方位攻擊，對西方國家影響深遠。唔知係咪短線跌過龍，上周五恒指上演大奇迹日，由最多挫1,789點，即日最多收復1,665點，最終收報23,032點，僅跌276點。不過，港股係咪見底回升？最終都係睇吓新冠肺炎幾時先肯放過全人類。

雖然目前中國疫情似乎好轉，新增確診個案數字逐步下降，各地開始回復常態，復工亦進行得如火如荼。

不過，復工除咗應付國內消費需求，更重要係出口賺外匯，但海外發達國家全數身陷疫情，目前最緊要係保住命仔，點可能有心情去顧及身外物，又何來海外消費需求？

內地上周五再度定向降準、放水5,500億元人民幣，救市都係杯水車薪，加上環球諸國一齊量寬，呢類放水成效大打折扣。更何況中國受一八年以來的中美貿易戰、豬瘟及新冠肺炎打擊，國內通脹升溫，隨時引發滯脹，係咪可以開行摩打放水都未可知。因此，寄望內地經濟率先復甦，可以獨善其身，係咪太傻、太天真？

估計要到疫情受控，股價先可以真正見底，缸邊友最好趁反彈減持，千祈唔好見有大折讓而入市。

至於呢場風暴會幾時先完？大家可以參考內地自1月下旬開始各地封城，至3月初始見效果，以此推算，歐美地區起碼要五月才見好轉。所以呢批股份暫時都要忍忍手，等第二季出現低位再作部署。

當中，最值得留意係創科實業，該股上周五由低位47元回彈逾18%，收報55.55元，走勢最為強勁，且去年業績不俗，盈利連續多年增長並創新高，若疫情好轉，應該係最先回升的股票。

展望本周，周一內地公布失業率及二月份零售數據，周二有香港失業率及美國二月份零售數據，周四則有美國及日本公布議息結果。這些數據都將影響大家對經濟前景的看法，老古最後奉勸大家，雖然上周五出現大奇迹日，但要提防後市出現大波動，入市博反彈都係要控制注碼，話晒個疫情仲未遠去！

東網財經專欄作者 古勝

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