【市況分析】陳政深：跌浪未完　宜趁反彈出貨

港股上周被美股近乎災難式的走勢牽動，直至上周五環球市場風險胃納反彈，令港股跌勢大減。然而，從宏觀因素，以至技術因素看，目前仍未屆「別人恐懼時我貪婪」的階段。

標指自高位下挫兩成，技術上已步入熊市。翻查數據，在過去93年的歷史當中，標指曾13次跌20%而進入熊市，當中有11次，美國經濟在隨後一年步入衰退。兩者未必有因果關係，但肯定在某程度上反映了投資者對經濟的評估。

再者，參考由彭博制訂的模型，未來一年美國經濟出現衰退的機會率是52%，為2009年以來的最高水平，投資銀行摩通更估計，此機會率達到80%。

艾德證券期貨聯席董事陳政深(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626