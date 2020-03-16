人民幣速遞：中間價至7.0018 兌每百港元報90.35

據中國外匯交易中心公布人民幣兌每美元中間價為7.0018，較上日上調15點子，結束4連跌。

離岸人民幣(CNH)兌美元由7.0356，其後漲至6.9849，最新報7.0114。每百港元兌90.35元人民幣。

亞洲市，美匯指數報98.32。

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