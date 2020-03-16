【零息時代】港股開市瀉715點　滙豐挫近4%

聯儲局再突擊減息1厘，至「零」息水平，並重啟量化寬鬆，市場對經濟前景憂慮加深，道指期貨瀉逾千點，港股開市大挫715點，恒生指數報23,317點；國企指數低開277點，報9,372點。

金融股急挫，滙豐控股跌3.7%報44元；友邦保險跌近3%報67.05元；建設銀行及工商銀行跌2.8%及3.6%；中國人壽挫4%。渣打跌3.7%報42.5元。

「ATM」三大科網股齊跌，騰訊低開2.4%，報356港元；阿里巴巴跌3.5%報185元；美團點評跌2.2%報87元。

油價急挫，中國海洋石油跌7.2%；中國石油跌3.1%；中國石化跌2.1%。持有赫斯基石油的長和跌7.5%，低見51.3元，是表現最差藍籌。

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