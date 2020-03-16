人行今定向降準 滬深三大指數靠穩

美國聯儲局突大幅減息1厘，而中國人民銀行今日(16日)定向降準，放水5,500億元人民幣；內地股市報升，滬深三大指數升0.2%至0.3%。

滬綜指高開9點或0.3%，報2,897點；深成指高開36點或0.4%，至10,867點；創業板指數高開4點或0.2%，至2,034點。

板塊方面，船舶製造股升1.6%，煤炭股升1.3%，飛機製造股升0.2%；而金融股跌0.3%。

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