港股格局：張智威料最多跌至21500點

美國聯儲局緊急減息1厘，至「零」息水平，並重啟量化寬鬆，信誠證券聯席董事張智威指，聯儲局再一次的突然行動令市場覺得新冠肺炎疫情非常嚴重，對經濟前景憂慮加深，消息一出令市場恐慌，股市急挫，但他認為港股中長線繼續向好。

原因是港股已累跌不小，恒指由30,000點以上跌下來，現在跌幅已超過兩成，而過往在2015年時，恒指同樣由高位計大概跌3成就止跌，所以今次有機會跌得差不多，今浪恒指支持位可參考2016年12月的21,500點水平。

另一個中長線看好港股的原因是，現時全球進行量化寬鬆措施，令現金不值錢，資產價格很難跌下去，加上現時不少股份估值跌到很殘，有見底回升空間。

其中，他較看好內銀股和石化股後市表現，前者可受惠中央隨時再放水，新增貸款增加；石化股則可受惠國際油價下跌。

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