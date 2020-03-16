2月內地70大中城市新建商品房售價按月持平

國家統計局公布，2月份70個大中城市新建商品住宅銷售價格按月僅增長0.02%，為自2015年4月以來最小增幅；1月份增長為0.27%。

國家統計局城市司首席統計師孔鵬表示，初步測算，2月份，4個一線城市新建商品住宅銷售價格按月持平，上月為上漲0.4%。二手住宅銷售價格按月上漲0.2%，漲幅較上月回落0.3個百分點。31個二線城市新建商品住宅銷售價格環比微漲0.1%，漲幅較上月回落0.1個百分點，武漢、石家莊和太原等12個城市受疫情影響無成交，價格視為沒有變動。二手住宅銷售價格環比持平，與上月相同，武漢、石家莊和呼和浩特等12個城市無成交。

他又指，初步測算，2月份一線城市新建商品住宅銷售價格按年上漲3.5%，按月回落0.3個百分點；二手住宅銷售價格按年上漲2.2%，漲幅與上月相同。二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按年分別上漲6.2%和3%，漲幅比上月分別回落0.7和0.4個百分點，均連續10個月回落。

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