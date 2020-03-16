金管局：港元拆息料下調　籲投資者管好風險

因應聯儲局減息1厘，至0至0.25厘，香港金融管理局周一(16日)亦下調基本利率。根據預設公式，基本利率設定於0.86%。

金管局總裁余偉文表示，聯儲局3月3日減息半厘後，昨晚再次在預定的議息會議外宣布減息以及其他一系列措施，包括購入更多債券，以加強對市場的支持和促進銀行放貸，應對新型冠狀病毒疫情對美國經濟構成的風險。事實上，繼美國3月3日減息後，環球央行及各國財政部門均相繼減息或採取其他措施，再加上聯儲局昨晚的行動，顯示各國都積極使用不同政策工具，以應對疫情可能帶來的風險。

他指出，新冠肺炎疫情已令環球金融市場大幅調整，香港股票市場亦同樣跟隨外圍出現波動。然而，香港市場如常有序地運作，港元匯率、利率亦大致保持平穩，銀行體系在充足的資本及流動性的基礎上保持穩健。利息方面，港元拆息應會隨美國減息而相應下調，不過實際的調整仍會受市場對資金需求等因素影響，而不同期限的拆息也可能有不同調整的幅度。至於銀行零售層面的存貸息率，則主要取決於各銀行本身的商業考慮。

環球金融市場正處於風高浪急的時刻，金管局會繼續保持警覺，與其他監管機構合作，密切監察市場情況，並根據聯繫匯率制度確保香港貨幣穩定。他又提醒投資者，市場仍會大上大落，做任何投資決定前，必須小心考慮以及做好風險管理。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626