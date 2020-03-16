【零息時代】黃志陽料港股已反映壞消息 可短線博反彈
2020年03月16日 10:16
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美國聯儲局突然再減息1厘，再加7,000億美元量寬。安山資本資產管理部董事黃志陽表示，聯儲局將2008年全球金融海嘯所做的工作，包括半年內不斷減息和量化寬鬆，今次在一個星期左右做完。他相信相關官員是看到中國都要用兩個多月時間令疫情熱度減低，歐洲地區亦很有機會也要用兩個月去封城、停工來控制疫情。
至於港股，他認為近期雖然壞消息不斷，但「恒指都隊唔落去」，維持大約23,000點水平，上周五更出現報復式反彈，成交額亦達2,000億港元，主因是港股受中國市場的影響多於受美國影響，而內地疫情有降溫迹象，相信恒指現水平已大致反映了市場的壞消息。
跌市之下投資者應怎部署？他認為，不應急於撈底布置長倉，現階段只適宜短線部署，其中騰訊(00700)和阿里巴巴(09988)短線博反彈相信仍有利可圖，惟要留意大市會否跌至上次低位22,519點，一旦跌破位，將予市場很強烈的沽售信號。
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