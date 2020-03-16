【零息時代】黃志陽料港股已反映壞消息　可短線博反彈

美國聯儲局突然再減息1厘，再加7,000億美元量寬。安山資本資產管理部董事黃志陽表示，聯儲局將2008年全球金融海嘯所做的工作，包括半年內不斷減息和量化寬鬆，今次在一個星期左右做完。他相信相關官員是看到中國都要用兩個多月時間令疫情熱度減低，歐洲地區亦很有機會也要用兩個月去封城、停工來控制疫情。

至於港股，他認為近期雖然壞消息不斷，但「恒指都隊唔落去」，維持大約23,000點水平，上周五更出現報復式反彈，成交額亦達2,000億港元，主因是港股受中國市場的影響多於受美國影響，而內地疫情有降溫迹象，相信恒指現水平已大致反映了市場的壞消息。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626