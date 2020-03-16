【零息時代】李偉傑：港股短線或再下試22500點支持

大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，美國聯儲局突然再大幅減息1厘，並重推量化寬鬆，但市場對此似乎不太受落，美股道指期貨跌停。不過，今次只是提早減息，相信對市場衝擊無上次咁大，但始終現時投資者避險情緒高漲，市場信心不足，建議待大市回落後喘穩，再小注撈底博反彈。

各國央行爭相「放水」救經濟，人行上周亦定向降準。李指出，內地股市周一(16日)開市表現唔算太差，對港股料有一定支持。由於港股估值處吸引水平，短線雖有機會再試上次低位約22,500點，惟預計22,000點有支持。若然各國央行「放水」救市見效，新冠肺炎新增確診個案受控，市場氣氛無咁悲觀，恒指中長線反彈至兩萬五點機會存在，但由於大市仍然波動，建議投資者小注怡情。

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