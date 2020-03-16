【零息時代】美聯：銀行「壓測」名存實亡　籲全面取消

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，美國聯儲局今晨(16日)再次「突擊式」減息1厘，又推出7,000億美元量化寬鬆(QE)計劃，正式開啟「零息時代」，有利穩定資產價格，並進一步加速買家入市，加上本港疫情放緩，相信未來數月將有多個新盤項目陸續登場，估計3月一手交投可望從2月低位急升逾2.7倍，至約1,300宗水平。

布強調，QE雖然重啟，但預計對資產價格的刺激將不如2009年。基於在經濟下行壓力持續，特別是股市持續震盪，相信二手樓價暫難大幅反彈，惟一、二手交投量料顯著回升，出現「價跌量升」局面。當中一手受惠於發展商重啟推盤步伐，交投有望從2月約350宗的低位，急升逾2.7倍至約1,300宗的水平；至於二手方面，由於不少筍盤已被消化，加上部分實力業主或更看好後市，預計交投反彈力道未及一手，料二手交投將從2月估計的2,600宗升近27%，至3月估計3,300宗水平。

他認為，減息放水促進樓市成交，料逾600萬至1,000萬元的物業最受惠。據美聯物業房地產數據及研究中心綜合土地註冊處資料顯示，今年首季(截至3月10日)二手住宅註冊量錄5,929宗，較去年同期的6,044宗按年減少約1.9%。不過，逾600萬至1,000萬元表現突出，按年急升約38.6%，表現跑贏大市，反映在政府放寬按揭保險成數下，市場對逾600萬元至1,000萬元的需求殷切，在減息放水的浪潮下，料以上價位物業交投將持續受惠。

隨着「零息時代」的降臨，他相信低息環境將於未來一段時間持續，令到部分辣招，尤其是銀行「壓測」已沒有存在價值，故建議政府從善如流，立即取消所有壓測機制，為樓市「軟着陸」創造更有利條件，亦幫助有需要的市民上車。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626