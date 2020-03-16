【專家點評】麥嘉嘉：騰訊宜待業績後再作部署

美國聯儲局緊急公布，因應新冠肺炎疫情，決定把聯邦基金利率，由現時的1至1.25%，即時降至0至0.25%水平，首次回落至2008年底金融海嘯時期的水平。聯儲局並表示，推出新一輪7000億美元的量寬措施包括購入5000億美元國庫券，與2000億元按揭證券。消息再次震驚市場，道指期貨急跌逾千點，再次觸及跌停板機制。芝加哥期權交易所波動指數(VIX)仍處高水平，反映悲觀氣氛未完全扭轉。

另外，人行上周五於港股收市後，宣布3月16日定向降準，對符合條件的股份制商業銀行再額外定向降準1個百分點，合共向市場釋放長期資金5500億元人民幣。各國央行上周相繼為市場注入流動性，繼美國、英國及歐洲央行向市場提供短期貸款及加碼買債後，亞洲地區日本、南韓及印尼亦跟隨為市場注入流動性。新西蘭央行周一宣布降息75個基點(1個基點為0.01%)至史上新低，日本央行周一中午亦召開緊急會議。

不過，央行行動對市場提振作用有限。由於今次疫情所造成的經濟及資本市場信心影響將持續一段長時間，同時疫情令企業活動陷入癱瘓亦打擊經營前景及資金流，為一些以往依靠高槓桿擴展業務的企業增加違約風險。因此，在資產置配上，需考慮企業債評級下調風險，尤其是投資評級處於最低級別的企業債。

申萬宏源投資顧問服務部主管 麥嘉嘉(作者為證監會持牌人，並無持有上述股票。)

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626