【fb直播】聯儲局突減息愈幫愈忙？

因應新冠肺炎疫情，美國聯儲局突然減息一厘，把聯邦基金利率即時降到0至0.25%，並且推出總值7,000億美元的量化寬鬆措施。市場避險情緒升溫，美股道期周一(16日)急跌逾千點，港股開市亦大跌715點，報23,317點，之後跌幅收窄。究竟聯儲局再次突然減息，對金融市場係咪愈幫愈忙？而港股走勢會如何兇險？散戶仲有冇信心入市？

《東網Money 18》專登到訪證券行，仲搵耀才證券研究部總監植耀輝為大家分析市況，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！

1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626