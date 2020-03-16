【fb直播】聯儲局突減息愈幫愈忙？
2020年03月16日 10:35
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因應新冠肺炎疫情，美國聯儲局突然減息一厘，把聯邦基金利率即時降到0至0.25%，並且推出總值7,000億美元的量化寬鬆措施。市場避險情緒升溫，美股道期周一(16日)急跌逾千點，港股開市亦大跌715點，報23,317點，之後跌幅收窄。究竟聯儲局再次突然減息，對金融市場係咪愈幫愈忙？而港股走勢會如何兇險？散戶仲有冇信心入市？
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