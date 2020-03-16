【零息時代】經絡按揭：超低息環境　籲速為樓市撤辣

美國聯儲局突宣布再減息1厘，基準利率降至0至0.25厘，並推出7,000億美元的大規模量化寬鬆計劃。聯儲局繼3月3日減息0.5厘後，不足兩周內第二度作出減息決定，以應對新冠肺炎疫情對現時經濟的影響。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明認為，是次聯儲局不足兩周內兩度減息，重返美國聯邦基金利率2008至2015時的超低水平，因基準利率已降至接近0的水平，相信未來再次減息的機會相對較細，但不排除會再次進行更大規模的量化寬鬆。

曹氏指出，港美息差收窄有助令資金流入香港的銀行體系，銀行結餘由美國加息前高峰4,263億元下跌至現時約541億元，資金有望回流香港市場，並且轉入其他投資，相信長遠有利樓按市場。

他指出，根據香港銀行公會最新公布的香港銀行同業拆息(HIBOR)，3月15日一個月拆息報1.14厘，繼續維持低於H按計劃的封頂息率水平約2.5厘，料是次美國兩度減息後，HIBOR未來仍有機會持續下調並下試一厘以下水平，選用H按的客戶因而繼續增加。

現時因疫情不斷擴大，在影響本港以至環球經濟的陰霾底下，相信市民對樓市仍存觀望態度。在現時低息環境底下，曹德明建議，政府宜分階段放寬逆周期措施如下：

第一，考慮放寬供款比率：現時部分供樓人士需接受3厘壓力測試基準，但在環球減息周期之下，短期內加息機會甚微，現有的壓力測試措施已不合時宜，加上3厘壓力測試令有意置業人士更難負擔，政府應考慮放寬。

第二：分階段放寬按揭成數：現時樓市冰封、交投淡靜，建議政府考慮分階段放寬工商舖及住宅按揭成數，激活市場流動性。

第三，降低逆周期緩衝資本比率(CCyB)：應對近月的環球經濟環境，以加強銀行的資金流動。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626