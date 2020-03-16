【零息時代】資產如何重新布局？資深銀行家教齊你

美國聯儲局兩度緊急降息，基準利率降至0至0.25厘，進一步加劇市場恐慌。究竟股、金、匯、債、油的投資資產未來何去何從？兩位資深銀行家與你逐一拆解。

【美股】

資深銀行家馮孝忠資深銀行家馮孝忠警告，很可能出現全球大衰退！他指，環球經濟沒有良好基本面支持，儘管美國聯邦基金利率再低，再多的資金湧進市場也無補於事，也無法刺激消費。

他預計，美股仍有下行壓力，且未知何時見底。他解釋，2008年金融海嘯時多家美企仍有能力回購股票撐股價，但目前面對前景不明朗，美企應會主張留現金自保。而美股市盈率依然高企，股價尚未反映目前企業經營困難、盈利能力下降，以及預期股息下滑的因素。

他續指，目前形勢比金融海嘯更嚴峻，環球股市已步入熊市，除非肺炎疫情突然好轉，市況才會有轉機。而他並不太樂觀，指最有可能控制疫情的方法為特效藥及疫苗，但其研發至生產需時，不是短時間內能做到的。

歷史亦引證其論點，在2001年及2007年兩次減息周期中，美聯儲分別減息12次及10次，標普五百指數同期持續下跌。

星展銀行財資市場部董事總經理王良享指，在美國政府大力救市下，美股將逐步沉底，不會出現大幅下跌。若然再出現大幅沽售，相信是市場對美國控制疫情的能力失去信心。

【中港股】

王良享指，中港股市不一定會跟隨美股步入熊市，且有望在未來半年回穩，建議投資組合配置一半現金，另一半為債券及高息股，做到進可攻退可守。他補充，就算零息但無出現通縮，照理投資者都不願揸現金，轉而追逐金融資產，將令其價格炒上。

他長線看好內銀、5G、人工智能、雲計算及電動車等概念的A股。他指，新冠肺炎在中國最先蔓延，也有望最早結束，即使未敢奢望A股在疫情完結時能即時反彈，但高息股或具增長潛力的新經濟股，以及持有新加坡數據中心或物流等業務相關房託基金，長線仍可看高一線，投資者不妨在跌市低撈。但他對港股未有太大信心，指社會內部問題是港股的隱患，所以未來仍有下跌壓力。

馮孝忠他提醒，如果投資者有意入市，要有心理準備股市會持續大幅波動，指數繼續上落一兩千點都不出奇，帳面輸1至2成也有可能。

【外幣】

日圓及歐元轉強，王良享說，美聯儲緊急減息救市，令高息貨幣與日圓及歐元等低收益貨幣之息差收窄，套息利潤減低，所以炒家紛紛急沽投資資產，並兌換回日圓及歐元以償還之前的借貸，以致兩貨幣受追捧而炒上。

他續說，如果美國政府單靠減息刺激經濟，效用有限，屆時日圓、歐元及黃金價格會持續向上。但他深信，美國總統特朗普不會在此刻放棄爭取連任總統的選票，所以減息及財政政策將會雙管齊下，有效刺激經濟，屆時會遏止日圓及歐元等低息貨幣大幅向上，而亞洲貨幣也會止跌回升。

但積極的財政政策出台，會推升財赤至天高，美元將無運行，料美匯指數會跌至94(暫報98.41)。他估計，早前特朗普提出將薪俸稅稅率降至零的救市政策會受到民主黨百般阻撓，而更有可能落實推行的政策為容許國民延遲交稅，以及加大基建投資。

【金價】

隨着市場風險加劇，金價氣勢如虹，年內升約1.8%，但已跑贏大部分投資資產。美元與金價一向呈反比，王良享估計，待美元大跌，金價就會重拾向上動力，料會重上1,800美元。(暫報1,534美元)

他解釋，近日金價在高位乏力向上，預計是跟炒家率先食胡有關。黃金的避險角色太易睇，不少投資者已有一定持倉，但始終環球實金需求不大，追捧黃金者以炒家為主，而在目前波動市況，不排除炒家見好就收。過去十年每年全球黃金需求都維持在逾4,000噸，二○一九年為4,356噸，按年下降1%。

【債券】

王良享相信，美國低息期會持續兩至三年，債券違約風險不高，建議投資者買入五年期或以下的亞洲債券。而年期相若，有四至五厘息的內房債也不俗，惟負債權益比不能超過兩倍。

除此之外，投資者也可考慮買入美國ETF（交易所買賣基金），包括iShares 20+ Treasury Bond ETF（美股：TLT）及iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF（美股：IEF）等，追蹤美國長債價格。更可運用期權執行交易，在低風險的情況下增加回報。如果你認為債息會下滑利好債價，可買入TLT，同時沽空其認購期權。若債價於期權到期前升穿行使價，正股往後升幅會報銷；若升不穿行使價，就可賺取期權金兼正股升幅。

【期油】

油價及美息走勢關聯度高，王良享指，引發美息向零進發歸咎於新冠肺炎疫情及油價戰。他認為，油價會持續疲弱，但假若美國插手，向沙特阿拉伯徵收關稅，油價才可以回升少少。

月初石油輸出國組織與俄羅斯就額外減產談判破裂，而原定今周三召開的石油輸出國組織及盟友（OPEC+）技術委員會議亦取消，觸發油價大插，月初更曾跌至27.34美元低位，加上疫情蔓延令多國經濟活動停頓，觸發市場對經濟衰退的疑慮，進一步壓抑原油價格。他擔心油價大跌會令環球進入通縮。馮孝忠認為，油價戰未知可時完結，甚或會引發戰爭。

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