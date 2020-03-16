【零息時代】溫天納：歐美恐慌情緒大於減息正面信號
2020年03月16日 10:59
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資深投資銀行家溫天納表示，美國聯儲局「等唔切」本周議息會議再突然減息，或暗示美國政府掌握了一些外界不知道的疫情數據，可能是美國或歐洲的新冠肺炎傳染情況較市場看到的更壞。另外，亦有可能是因為今年是美國大選之年，總統特朗普為免歐美要封關而損害內需和外需，所以要「要做定啲嘢」，免得市場過度下跌而不能挽回。
觀乎美國和國際金融市場指數均下跌，他認為，反映了歐美對疫症的恐慌，大於減息帶來的正面信號，故歐美的金融市場短期內是「跌少當贏」。而本次聯儲局實施量寬，則希望能夠穩定市場，至於未來多項市場指數能否反彈，需視乎疫情能否在歐美受控。
至於減息後港股不升反跌，他謂市場觀望着疫情會否再由海外引入來，而在實體經濟方面，香港雖然有資金流，但部分封關令人流大減，都打擊了本地商業活動。在這負面的氣氛之下，投資者目前入市要相當審慎。
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