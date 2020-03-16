【專家點評】新加坡銀行：尚未見到市場有回穩的條件

新加坡銀行投資策略主管李依萊指出，聯儲局今早(16日)宣布將把聯邦基金利率下調1%至新的範圍0至0.25%，並購買5,000億美元的國債和2,000美元的機構抵押支持證券，符合該行對聯儲局將更加積極地行動並超出市場預期的預期。

在當前有限的有效行動中，市場對美國政府對政策的反應不佳，大大提高了技術衰退的機會。上周股市的歷史性動盪，加上儘管聯儲局上周將回購業務擴大至1.5萬億美元，固定收益和信貸市場功能失調的亦象實在令人擔憂，迫使聯儲局不得不採取進一步行動。貨幣政策將有助於緩解面臨現金流衝擊的企業，並減少由現金流引發的風險。在雷曼破產一役，市場認識到在全球金融危機中及早應對流動性風險的重要。

儘管聯儲局已經達到零極限，並且可能無意將利率降至負水平，但如果疫情對經濟的衝擊加深，該行相信聯儲局將會有更多的寬鬆政策。如果病毒出人意料地消退，那麼缺乏對零利率的更強有力承諾就表明聯儲局保留了一定的靈活性，但也表明，如果需要的話，可以將零邊界的漸進式前瞻性指導作為一種工具。

整體而言，該行相信美國仍未走出困境。儘管在許多方面，目前的情況與2008/2009年的全球金融危機並不盡相同，但從2008/2009年起可以借鑑的一個有用的教訓是，降息並不是市場動盪的靈丹妙藥。在全球金融危機期間，聯儲局於2008年12月將利率降至零，這引發了2009年1月上旬的救市行動，但標準普爾500指數僅在三個月後於2009年3月才觸底，之後又下跌了20%。

該行尚未看到市場回穩的條件。首先，在包括美國和歐洲在內的主要經濟體中，感染率仍在迅速上升，在看到穩定迹象之前，很難確定爆發的規模和影響。其次，即使在拋售股票後，諸如股票之類的風險資產的價格相對更具吸引力，但這種修正是從相當高的水平開始，且還沒有足夠的深層價值讓逢低吸納的人出現。最後，最近的市場移動速度和規模比過去20年來所看到的要快。這表明系統性策略的作用增強，加劇了市場的動盪，而且該行認為這將繼續下去。

雖然技術衰退(通常被定義為連續兩個季度出現負增長)如今已被計入風險資產，但對於聯儲局和投資者而言，更大的問題乃是否會看到更長的基本面修正。病毒爆發會在持續造成極大的經濟痛苦，但病毒衝擊的性質預計將是季節性的，而不是永久的。

此外，目前病毒爆發主要打擊消費者需求，更大影響的是在於收入和現金流。若短期有反彈，該行建議投資者通過去槓桿化，分散投資和建立對沖頭寸來提高投資組合的彈性。動盪的環境還將為投資者提供機會，從質量較差的資產轉變為具有牢固的長期基本面的公司，這些公司應相對不受疫情影響；亦可考慮轉換至優質高息股，這些股票在超低息環境下將受關注。

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