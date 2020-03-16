【即市分析】阿里巴巴撈得貨未？

走勢上，由於190元水平已形成一個阻力區，相信短線難大反彈，暫不用急於撈貨。畢竟2月份內地經濟數據好差，相信對阿里的內地業務衝擊很大，宜待經營數據公布，以及第二季的業務復甦進度明朗化後，再作分注收集部署尚未遲。謹記如今亂世，冇嘢比保本重要，寧買貴少少，莫捉錯入市時間，短線投機被迫變長期投資。

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