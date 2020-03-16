異動股：美國經濟轉差 瑞聲舜宇創科沽壓沉重
2020年03月16日 11:45
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美國聯儲局短期內又再突發減息，且幅度達1厘，並宣布再啟動量寬買債，預計美國經濟表現疲弱。手機股首當其衝，瑞聲科技(02018)現跌9.4%報41.45元；舜宇光學(02382)現跌8.9%報107.9元。此外，專門做歐、美市場電動工具製銷業務的創科實業(00669)亦受壓，現跌8.01%報51.1元。上述三股成為目前跌幅最大的三大藍籌股。
恒指現報23,507點，跌524點，成交646億元。
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