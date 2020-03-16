港元拆息︰隔夜息重上1厘 1個月升至1.26厘
2020年03月16日 11:49
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息升上1.13厘，呈兩連升；1星期升至1.23厘；與樓按相關的1個月升至1.26厘，連升兩日；3個月續跌至1.25厘。
16/3/2020
隔夜 1.13976厘
1星期 1.23036厘
2星期 1.23179厘
1個月 1.26786厘
2個月 1.22464厘
3個月 1.25786厘
6個月 1.30125厘
12個月 1.32250厘
13/3/2020
隔夜 0.69048厘
1星期 0.87589厘
2星期 0.91238厘
1個月 1.14089厘
2個月 1.22679厘
3個月 1.27435厘
6個月 1.32702厘
12個月 1.41173厘
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