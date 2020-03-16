新冠肺炎：高盛料美國經濟次季將大幅萎縮5%

外媒引述華爾街大行高盛稱，由於消費者和企業削減開支，美國經濟將在3月底和4月大幅收縮，這短期下滑有可能被認定為衰退。

高盛經濟學家預計，美國今年第一季增長歸零後，第二季將萎縮5%。該行又將全年增長預測從1.2%下調至0.4%，預計第三、第四季經濟分別增長3%和4%，並在2021年初強勁增長。

該行又指，市場不確定性比正常情況下大得多。消費者和企業將繼續減少出行、娛樂和餐廳支出，而供應鏈中斷以及金融環境收緊將進一步抑制增長。

美國聯儲局周日(15日)表示，因新冠肺炎疫情危及經濟，周日起減息1厘，基準利率降至0至0.25厘，並推出7,000億美元（約5.46萬億港元）的大規模量化寬鬆計劃。聯儲局聲明稱，新冠肺炎疫情已損害包括美國在內多個國家的社會和經濟，全球金融環境受到顯著影響，今次減息將有助於支持美國經濟、穩定就業市場、維持通脹目標。

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