【外匯點評】陳健豪：加元短線有技術反彈

艾德證券董事總經理陳健豪表示，美聯儲周一再次緊急宣布降息1厘，並重新啟動量化寬鬆，而新西蘭央行亦緊急減息0.75%同時不排除推出量寬，日本央行亦緊急開會，而澳洲央行將在周四公布刺激經濟措施及準備量寬等，都反映環球央行極度緊張，亦希望為市場注入流動性。市場在極度恐慌下只持有現金，美匯指數出現大幅反彈至98.8水平。

美元強勢，加上油價持續在低位，兩大因素令加元受到拖累。過去數星期美元兌加元持續向上突破，自升穿1.3460後，第一目標1.4000基本上已到，上周最高升至1.3996，本周有空間先作技術調整，初步支持在1.3710至1.3730。短線可以考慮以升穿1.3900止蝕，沽出美元兌加元，目標1.3780及1.3740。

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