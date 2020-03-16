新冠肺炎：滙豐一名香港員工確診　工作地點徹底消毒

滙豐發言人回應《東網》查詢時稱，該行於上周六(14日)得悉一名員工確診新型冠狀病毒肺炎，並現正接受治療。該名員工於2月28日至3月13日期間休假，沒有與其他員工或客戶接觸。該行已採取預防措施，於該名員工的工作地點，即滙豐中心第二座及第三座2樓，進行徹底清潔和消毒。

滙豐強調，該行一向十分重視員工和客戶的健康，並經常呼籲員工注重個人衛生。如有身體不適，應留家休息或馬上求診。

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