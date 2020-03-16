中興通訊澄清未收到美國政府調查通知　股價續挫

該公司指，領導團隊的首要任務，是使公司成為全球市場上值得信賴和可信賴的業務合作夥伴。公司目前生產經營活動一切正常。公司提醒投資者，公司所有信息均以公司在其網站以及聯交所和深圳證券交易所網站上發布的信息爲准，請廣大投資者理性投資，注意風險。

據外電報道，美國司法部正調查中興或涉嫌賄賂外國官員，以獲取在國際市場業務優勢。相關調查涉及可能違返《美國海外反腐敗法》。中興過往曾被指違反美國對伊朗及北韓的制裁令。

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