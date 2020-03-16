環球醫療擬發行最多4億人民幣第二期中期票據
2020年03月16日 12:19
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環球醫療(02666)公布，其全資附屬中國環球租賃(發行人)已於3月5日成功發行本金額5億元人民幣(下同)的首期中期票據。
發行人已決定發行本金總額最高4億的第二期境內中期票據。本期票據為期3年，利率為固定利率，並將於截止認購申請時通過簿記建檔方式最終釐定。發行本期票據的淨額收益將由發行人用作償還到期債務。
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