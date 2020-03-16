中廣核礦業發盈喜
2020年03月16日 12:20
東網電視更多新聞短片
中廣核礦業(01164)公布，預期截至2019年12月31日止年度純利，將較2018年度之純利錄得介乎40%至60%的增長，以及較2018年度之經重列純利將錄得介乎15%至35%的增長。
集團重列2018年度的綜合財務資料，以反映收購中廣核國際鈾產品銷售有限公司的影響。
集團預計期內純利增長主因，包括：(1)天然鈾貿易收入因天然鈾銷售量增加而增加；(2)應佔合營企業業績增長；及(3)集團優化資金使用，導致利息支出下降。
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！
電話：6810 2200
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85268102200
Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！
電話：5133 0626
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85251330626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！