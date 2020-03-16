集團重列2018年度的綜合財務資料，以反映收購中廣核國際鈾產品銷售有限公司的影響。

集團預計期內純利增長主因，包括：(1)天然鈾貿易收入因天然鈾銷售量增加而增加；(2)應佔合營企業業績增長；及(3)集團優化資金使用，導致利息支出下降。

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