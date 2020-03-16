港交所：今年檢討海外公司來港上市制度

上市委員會主席韋安祖表示，委員會於2018年實施《上市規則》新章節之後，吸引了新經濟公司去年陸續來港上市。2019年的重點工作依然是維持聯交所的市場質素及聲譽，就借殼上市及核數師不表示審核意見聲明發表諮詢總結，亦同時實行新的除牌制度。2020年將繼續聚焦於市場發展及市場質素兩方面。

年內，聯交所亦就檢討《環境、社會及管治(ESG)報告指引》諮詢市場意見，並建議作出調整，改善上市發行人的ESG管治和披露框架，並推出了兩個ESG網上培訓課程。為提升聯交所的決策架構，聯交所去年設立全新的獨立覆核委員會，覆核上市委員會的決定。

報告指出，2020年聯交所準備就多項議題徵詢市場意見，包括檢討上市發行人的購股權計劃制度，以及就檢討聯交所的紀律權力及制裁選項諮詢市場意見。聯交所亦將考慮要求發行人在網上展示文件，讓公眾有更多渠道查閱發行人的資料，提高透明度和便利投資者作出投資決定。

港交所上市主管陳翊庭稱，2020年工作重點包括檢討海外公司來港上市的制度，亦會檢討如何優化新股價格發現程序及市場基建，例如新股交收周期，確保香港能保持競爭優勢。

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