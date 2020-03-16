【放水救市】金管局降逆周期緩衝資本比率　鬆銀行放貸額度

香港金融管理局公布，香港適用的逆周期緩衝資本(CCyB)比率，由2%下調至1%，即時生效。

值得留意，金融管理局對上一次調整CCyB比率為去年10月中旬，當時由2.5%下調至2%，調整預期香港銀行可釋放約2,000至3,000億港元的額外放貸額度，讓銀行能重點投放於支援中小企。

香港金融管理局總裁余偉文表示，自爆發新型冠狀病毒以來，香港的經濟環境進一步惡化，該局一直採取行動，包括設立銀行業中小企業貸款協調機制，鼓勵銀行業繼續支援香港中小企業的融資需求。

他指，降低逆周期緩衝資本比率，可使銀行進一步支持本地經濟，尤其是該些因疫情爆發，而帶來短期壓力的行業及市民。

按國際準則在2016年推出的CCyB機制，其用意是讓銀行在經濟好境時未雨綢繆，預留緩衝資本，以備在經濟逆轉時可以釋放緩衝資本，讓銀行繼續提供信貸支持實體經濟。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626