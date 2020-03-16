【深度解構】點解聯儲局減息放水　股市都要跌？

今早美國聯儲局突然期來提早宣布減息一厘，並會啟動購買7,000億美元債券計劃，變相推第三輪貨幣政策量化寬鬆「QE3」，原定本周二及三的議息會議不會進行。聯儲局半個月內先後兩次突發減息，顯示目前疫情對美國經濟構成巨大壓力，亦顯示今次危機可能為時會較市場預期為長，美國當局要提升防「逆」準備。

今早亞洲時段，美股道指期貨跌停，港股低開逾七百點，基本上亞洲區股市如日本、南韓、台灣、印尼都係全線下挫，澳洲普通股指數現挫逾6%，魚缸可謂一片血海。

大家可能會問，理論上聯儲局的行動，意味全球又再回復2008年的低息量寬時代，銀行水浸，有利資產價格，那為何股市仲要跌？

首先，目前疫情尚未受控，尤其是東南亞、歐洲及美國，當各地都陸續選擇封城方式來控制疫情，經濟活動的停頓，即使減息放水，顯然亦受起即市的刺激作用。有心理準備，觸發今次金融危機的黑天鵝一日未解決，股市一日都難脫震盪。

其次，市場的風險胃納已急劇轉變，股、債市場都存在大量贖回壓力，短期內須時消化。追蹤基金資金流的EPFR Global數據顯示，截至上周三止一周，環球股票基金及交易所買賣基金(ETF)錄47億美元資金流走；三周累計「失血」高達474億美元，出逃程度直逼2008年金融海嘯及2018年美國聯儲局加息觸發的跌市。

富瑞金融亦指，環球股票基金3月5日至12日期間，錄得近41億美元淨流出，三周累計走資逾457億美元。期內亞太區股票基金錄得外資淨流出113.24億美元(約883.2億港元)；今年以來已累計淨贖回276.45億美元，完全抵銷去年全年淨流入資金。至於中國股票基金過去一周錄得淨流出13.67億美元，連續四周走資共逾53億美元。

第三，如今減息放水係全球性，對貨幣匯率及資產價格的刺激作用，一定程度打了折扣。今年全球經濟展望格局經已出現重大改變，估值仍在調整當中。再加上今年是美國大選年，一場疫情可能打亂特朗普的競選連任部署，在內憂揮之不去之下，必須提防年內美國將加強與中國的矛盾，以轉移國內的視線。如此亂世，每逢反彈，都被視為調整組合的機會多於買貨機會，沽壓大過購買力，減息放水都難起效，必有原因。

是故，奉勸看官還是別過於積極部署入市撈貨，珍惜本金，皆因目前難以預料今次全球經濟衰退為時會有多長，骨牌效應仲會有多嚴重，而經歷今次金融市場大幅震盪過後，相信尚須要一段很長的時間固本培元，那又何別急着一時，還是戒急用忍，從長計議為妙。

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