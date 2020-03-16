【瑞通推介】騰訊周三放榜　嚴選中短期購沽證

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國聯儲局於香港時間周一(16日)凌晨5時緊急減息1厘，聯邦基金目標利率降到0至0.25厘，並推出7,000億美元規模的量化寬鬆措施，拖累道指期貨隨即挫逾千點。

恒指今早曾再挫770點，跌穿23,300點，錄四連跌。恒指好倉(牛證及認購權證)上周五(13日)淨流入逾8,200萬港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出超過3.1億元，反映早前部署了淡倉的投資者趁大跌沽貨，並有部分資金看好港股將見技術反彈。上周五恒指牛證街貨重貨區為收回價22,500至22,508點，而熊證街貨重貨區為收回價26,130至26,199點。

騰訊將於周三(18日)公布去年業績，券商料集團去年非通用會計準則(Non-GAAP)純利按年增長19.2%至27.8%。股份上周五曾挫7.6%，低見336元，其後倒升0.4%收市，報365元；今早挫約3%，考驗350元關支持。

騰訊上周五獲北水支持，錄淨流入金額超過22億元。同時沽空金額近27億元，是沽空金額最多的股份。輪證資金流方面，上周五有超過2,200萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾2,200萬元淨流出。

舜宇光學今日公布末期業績，券商料集團去年純利按年增31.2%至52.3%。股份上周五低見100.6元，其後倒升近2%收市，報118.5元；今早回調逾%，低見108元。上周五有406萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有31萬元淨流出。

阿里巴巴上周五曾跌逾6%至177元的上市新低，最終倒升1.5%，收報191.7元；今早回落逾4%，曾回至181元水平。據報阿里雲將向全球的醫療科研機構免費開放病毒檢測服務，最快一分鐘內完成新冠病毒檢測。

上周五有153萬元淨流入阿里好倉，淡倉同日則有159萬元淨流出。

人民銀行今日定向降準，放水5,500億元人民幣。另外，中國2月新增貸款9,057億元人民幣，低過市場預期。建行上周五倒升0.1%報6.34元；今早回吐逾2%，徘徊在6.2元水平，上周五盤中低位5.84元可視為重要支持。建行上周五是錄最多北水淨流入的股份，淨流入金額逾26億元。輪證資金流方面，上周五分別有334萬元和138萬元淨流出其好倉和淡倉。

中國證監會公布，自4月1日起取消證券公司外資持股比例限制，中信証券上周五曾跌至14.24元，最終收跌1.5%於15.26元；今早曾再挫逾4%，跌穿14.6元，暫錄四連跌。上周五有57萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有46萬元淨流出。

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