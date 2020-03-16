半日沽空金額約117億元　阿里巴巴佔14%

半日共有598隻股份被沽空，涉及金額116.95億港元，佔大市成交17.27%。阿里巴巴沽空金額17.1億元，佔沽空總額14.63%；騰訊沽空金額10.87億元，佔沽空總額9.3%；盈富基金沽空金額6.49億元，佔沽空總額5.56%；建設銀行沽空金額6.12億元，佔沽空總額5.24%；滙豐控股沽空金額4.65億元，佔沽空總額3.98%。

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