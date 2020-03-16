黃廷方慈善基金停課期間向學童提供教育支援

黃廷方慈善基金與香港創新基金攜手為基層家庭兒童於停課期間提供教育支援。該基金透過11個社區夥伴，向居住劏房和板間房，以及有特殊健康需要的兒童，捐贈1,000份教學玩具，希望透過有趣學習幫助兒童發展。

現時學校採用網上教學，讓學生於停課期間可以繼續上學。有見及此，香港創新基金送出1,000張流動數據卡，每張容量50GB，有效期365天，透過12個社福機構及小學贈予基層家庭學童，助他們於這段期間進行網上學習。流動數據卡獲中國移動香港支持，以優惠價格購買。此外，香港創新基金借出逾100部手提電腦/平板電腦予未能購置電腦的學童。

黃廷方慈善基金董事暨香港創新基金主席黃永光表示，持續學習在這階段對兒童的成長和發展非常重要和關鍵，很高興能夠與志同道合的夥伴一起努力，以各種方式助兒童持續學習。該基金由信和集團於2010年成立。

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