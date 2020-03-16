豐業銀行：亞洲貨幣受壓　人民幣兌美元料跌至7.1

市場避險情緒升溫，美匯指數反覆轉強，今日人民幣匯價偏軟，在岸人民幣(CNY)最新報6.9993兌每美元，較上周五跌67點子，離岸人民幣(CNH)則報7.0114，每百港元兌89.8人民幣。

豐業銀行策略師高奇認為，美國減息將使投資者憂慮新冠肺炎對美國造成的經濟影響，並擔心聯儲局已經沒有其他工具應對。隨着新冠肺炎繼續擴散，美元已經變成避險資產，並將繼續受到支撐，估計新興市場亞洲貨幣將承壓，預計短期內人民幣將跌至7.05至7.1區間。

彭博行業研究外匯利率策略師趙志軒則指，美國聯儲局將利率降至零，市場風險情緒將進一步升溫，因為市場知道減息對疫情並沒有用，預計人民幣近期將隨美元震盪，並跌至7.05附近。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626