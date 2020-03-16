【零息時代】日本央行維持利率負0.1厘不變

美國聯儲局突擊減息，日本央行周一(16日)召開緊急政策會議後，決定維持利率於負0.1厘不變，並下調經濟預估。美元兌日圓小幅向下，現報106.99，日內跌幅0.92%。此次利率決議原定於3月18至19日召開。

央行又表示，將引入新的企業融資操作以及調整企業債、商業債券購買規模。新的借貸項目利率為0厘，期限為1年。

此外，央行將年度交易所買賣基金(ETF)購買目標增加6萬億日圓，總規模達12萬億日圓；將日本房地產投資信託基金(J-REITs)購買目標提升至1,800億日圓。

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