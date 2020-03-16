新股專輯：C-Link入場費2949元 明起招股
2020年03月16日 13:16
東網電視更多新聞短片
消息人士透露，馬來西亞外判文件管理服務商C-Link Squared(01463)周二(17日)起至周五招股，每股招股價介乎0.63至0.73港元，每手4,000股，入場費2,949.42元，預期本月27日掛牌。中毅資本為獨家保薦人。
該公司是次發售2萬股，其中10%為本地公開發售，集資規模介乎1.26億至1.46億元，所得約88.6%用於增強技術實力及發展其他垂直或平行市場的能力；約11.4%用於擴展市場份額及探索地域擴張。
截至2019年9月底止9個月溢利930.7萬馬元，按年增27.26%；收入按年升10.93%至54,26.6萬馬元，其中89.4%來自外判文件管理服務，包括電子文件傳送、郵件專遞及文件成像等，其他則來自企業軟件解決方案業務。整體毛利率40.9%，按年上升4.4個百分點。
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！
電話：6810 2200
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85268102200
Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！
電話：5133 0626
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85251330626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！