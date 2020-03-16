新股專輯：C-Link入場費2949元　明起招股

該公司是次發售2萬股，其中10%為本地公開發售，集資規模介乎1.26億至1.46億元，所得約88.6%用於增強技術實力及發展其他垂直或平行市場的能力；約11.4%用於擴展市場份額及探索地域擴張。

截至2019年9月底止9個月溢利930.7萬馬元，按年增27.26%；收入按年升10.93%至54,26.6萬馬元，其中89.4%來自外判文件管理服務，包括電子文件傳送、郵件專遞及文件成像等，其他則來自企業軟件解決方案業務。整體毛利率40.9%，按年上升4.4個百分點。

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