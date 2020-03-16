【大師睇市】唔使太驚　有貨繼續揸！

訊匯證券行政總裁沈振盈表示，美國聯儲局再緊急減息1厘，並重啟7,000億美元量寬，消息令恐慌情緒，市場再次出現震盪。主要由於港股上周五(13日)由低位大幅V彈，加上投資者憂慮好似聯儲局上次突然減息半厘咁，股市連跌幾日。不過，今次恒指調整已多，加上各國央行已先後「放水」聯手救市，理論上不能與上次突然減息半厘相提並論。

大師又指，內地今次定向降準作用不大，預期在內地復工及商業活動回復正常後，中央將有更大的財政政策刺激經濟方案，對股市的提振亦將更大，只係需要少少時間。另外，港股即市低位亦未到上周五低位，建議有貨繼續持倉，跌得殘的股份可買正股作中線持有，睇住走勢變化作部署。

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