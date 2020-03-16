ING料中國全年經濟增長僅4.8%　人民幣將再跌破7算

ING銀行下調中國經濟增長(GDP)預測，首季由原先料按年升4.4%，下調至升3.6%；全年GDP預測則調低至升4.8%，原先料升5.2%。

該行指，雖然中國新冠肺炎新增確診個案有所減少，但疫情在全球擴散，包括亞洲、歐洲、美國等地。除了供應鏈受打斷，全球需求將會顯著收縮，市民因應疫情避免外出購物、聚會，全球經濟體將會重演一次過往兩個月中國剛經歷的事情，將對中國工廠和出口商造成沉重打擊。

人行上周已定向降準0.5至1個百分點，令本月利率承受下行壓力，本月再降息機會微。惟若全球疫情不受控制，不排除4月再降市場報價貸款利率(LPR)和中期借貸便利(MLF)利率10點子。至於中國政府進一步減稅降費，反映財政刺激措施較具流動性，料當局在必要時刻會再「加碼」。

該行又料，人民幣將再次跌破「7算」，預計隨確診個案增加，避險情緒升溫，美元國債需求上升進一步支撐美元走強，首季及第二季人民幣兌每美元目標價為7.2及7.25。

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