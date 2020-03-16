ING料中國全年經濟增長僅4.8% 人民幣將再跌破7算
2020年03月16日 13:34
東網電視更多新聞短片
(中新社圖片)
ING銀行下調中國經濟增長(GDP)預測，首季由原先料按年升4.4%，下調至升3.6%；全年GDP預測則調低至升4.8%，原先料升5.2%。
該行指，雖然中國新冠肺炎新增確診個案有所減少，但疫情在全球擴散，包括亞洲、歐洲、美國等地。除了供應鏈受打斷，全球需求將會顯著收縮，市民因應疫情避免外出購物、聚會，全球經濟體將會重演一次過往兩個月中國剛經歷的事情，將對中國工廠和出口商造成沉重打擊。
人行上周已定向降準0.5至1個百分點，令本月利率承受下行壓力，本月再降息機會微。惟若全球疫情不受控制，不排除4月再降市場報價貸款利率(LPR)和中期借貸便利(MLF)利率10點子。至於中國政府進一步減稅降費，反映財政刺激措施較具流動性，料當局在必要時刻會再「加碼」。
該行又料，人民幣將再次跌破「7算」，預計隨確診個案增加，避險情緒升溫，美元國債需求上升進一步支撐美元走強，首季及第二季人民幣兌每美元目標價為7.2及7.25。
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！
電話：6810 2200
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85268102200
Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！
電話：5133 0626
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85251330626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！