【高盛推介】友邦低位徘徊 追蹤購證
2020年03月16日 13:45
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高盛(亞洲)有限責任公司：友邦上周五(13日)曾低見62.1港元，創超過一年低位，收市卻升約0.4%；周一(16日)跟隨大市下跌，曾跌至66.4元暫時的日中低位，挫近4%。
友邦上周公布截至去年12月止全年業績，按固定匯率計，新業務價值達41.54億美元，按年升6%，遜市場預期；股東應佔純利達66.48億美元，按年升165%，符預期。
就友邦現時股價仍然靠近超過一年低位，投資者如計劃趁低吸納及考慮以貼價認購證作部署，可留意價外幅度約8%的友邦購(23934)，屬現時最合理、僅有的貼價條款選擇。
友邦購(23934)，行使價72.85元，2021年01月08日到期，實際槓桿4.7倍，市場上最合理、僅有貼價條款認購證。
友邦購(23460)，行使價86.93元，2020年06月24日到期，實際槓桿10.6倍，低面值、高槓桿。
友邦購(23805)，行使價79.88元，2020年09月14日到期，實際槓桿6.9倍，中年期、低街貨。
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