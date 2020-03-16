【零息時代】瑞銀：有心理準備應對中期弱勢美元

瑞銀財富管理全球首席投資總監Mark Haefele指出，美聯儲局本月第二次降息並重啟量化寬鬆計劃。除此之外，全球對新冠肺炎疫情大流行的反應也普遍升級，包括推出財政和貨幣政策措施。我們將闡述未來幾周的關注重點，以及投資者如何應對。

美聯儲局本月第二次在例行會議之外降息，利率下調至0至0.25%區間，以緩解經濟增長面臨的風險，同時推出7,000億美元的量化寬鬆計劃，並購買至少5,000億美元的美國公債和2,000億美元的機構抵押貸款支持證券，以「支持市場平穩運轉」。

在此之前，美國總統特朗普於周五宣布國家進入緊急狀態，並撥款500億美元用於抗擊新冠疫情及其影響。美國眾議院也通過法案，對所有需要新冠病毒檢測的人免費進行檢測，並提供兩周的帶薪病假以及長達三個月的帶薪家庭假和醫療假。不僅聯儲局和特朗普政府祭出措施，全球對新冠疫情大流行的反應均普遍升級，包括推出財政和貨幣政策措施。

德國於周五宣布了5,500億歐元的一籃子計劃，以確保脆弱企業得以生存，經濟部長承諾對「最小的企業，從計程車司機到創意產業，再到擁有數萬名員工的大型企業」提供無限支持。隨着疫情繼續蔓延，各國政府的應對措施不斷升級，全球確診病例已接近17萬例，死亡人數約6,500人，經濟受到衝擊的迹象也愈發明顯。歐洲各國紛紛封鎖邊境，西班牙、法國和荷蘭對本國人的行動也施加了限制。同時，蘋果公司表示將關閉中國以外的所有商店。

【接下來關注甚麼？】

上周五股市以劇幅反彈為美國有史以來最快跌入熊市的一周劃下句點，歐洲股市在當周創下最大單日跌幅，油價幾乎是創紀錄的崩跌，同時，政府債券市場也出現無差別恐慌性拋售，VIX指數彈升至75，距離2008年紀錄高點僅差5個點。

該行認為，本周甚至是未來數周市場將聚焦在以下情況：

·發達市場疫情傳播受控的迹象。中國和南韓採取抗疫措施成功，歐洲最先一批封城的意大利小鎮過去48小時未再出現新增病例，也令人鼓舞。在疫情於美國及歐洲蔓延之時，意大利率先採取強力措施應對疫情，宣布全國旅遊禁令並關閉多數商店。倘若這些措施證實奏效，投資者或許對歐洲控制疫情獲得一些信心，不過，這同時也會引起對經濟代價的憂慮。

·疫情對經濟的衝擊能夠緩解的證據。此前特朗普宣布全美進入緊急狀態以及德國經濟部長批准國有的德國復興信貸銀行(KfW)動用5,550億歐元(6,100億美元)貸款額度協助受衝擊的企業渡過難關，市場對這兩個事件都正面以對，表明市場正在尋找這場危機不至於觸發中小型企業或大型公司倒閉潮的信心。對受影響的勞工或小型企業放鬆貸款還款條件或是信用寬免，能夠緩和經濟衰退的深度並加速復甦腳步。相反地，對於抑制病毒傳播效果相對有限但又經濟代價高昂的措施，例如旅遊禁令，則可能不受市場歡迎，上周的市況以及今日盤前的期指報價即反映這個情況。

·政策涵蓋層面加大的迹象。對於疫情造成的短期經濟衝擊，財政支出和降息是直接的工具，應能為投資者帶來一些信心，一旦經濟增長復甦增速將十分強勁。同時，上周美債市場承壓，意味着央行也要繼續對流動性保持警覺。上周五美債反彈，主要因為美國財長重申了前任聯儲局主席格林斯潘著名的呼籲「一定會有流動性。不論我們需要作甚麼，不論美聯儲局需要作甚麼，不論國會需要作甚麼。」在此同時，全球央行也聯手確保美元流動性，包括加拿大央行、英國央行、日本央行、歐洲央行以及瑞士央行。

【投資者如何布局？】

·結合賣出看跌期權和平均入市策略。平均入市策略有助於投資者緩和短期市場波動影響，平穩配置資金。對於能夠採取期權策略的投資者，賣出看跌期權策略在提供收益的同時，也能保持在下跌時逢低建倉的機會。

·看好有助於提高收益的策略。在收益率徘徊零附近以及利率下降的環境中買進股息股以及美國高收益信用債等策略。雖然美國高收益信用利差短期還可能走闊，但我們預期在六個月投資期內將顯著收窄。

·準備好應對中期弱勢美元。在聯儲局緊急降息後，美元由來已久的息差優勢已消退。該行預期今年美元將持續走軟，歐元兌美元至2020年12月底的預測值仍為1.19。

·避險型的投資者或可考慮採取保護策略以應對疫情風險，包括持有黃金和長期美債。

·利用價格回調建倉長期主題。雖然所有類別都籠罩在賣壓中，但這場危機也加速了互連互通、本地化等長期趨勢發展，有利於與第四次工業革命和數碼化轉型相關的企業。同時，即使危機解除，全球人口高齡化、醫療科技發展以及近期基因療法進展，都為尋求投資組合長期增長的投資者提供機會。

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