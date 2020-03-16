【零息時代】高盛估美經濟次季勁縮5%　可視為衰退

外國傳媒報道，受疫情拖累，高盛周日(15日)發表報告預警，隨着消費者與企業大削支出，美國經濟將在3月底和4月大幅萎縮，第2季國內生產總值(GDP)將萎縮5%，而這種短期低迷可能被正式視為陷入衰退。

該行預測，美國今年首季GDP增長將是「零」，第2季將萎縮5%。同時將美國今年全年經濟增長預期從1.2%下調至0.4%，預期第3、第4季經濟分別增長3%和4%，並在2021年初強勁增長。

高盛指出，消費者和企業將繼續減少外出旅遊、娛樂和餐廳支出，而供應鏈中斷及金融環境緊縮將進一步抑制經濟增長。

該行認為，即使經濟只萎縮一季，但根據美國國家經濟研究局下屬的商業周期測定委員會可能會把如此急劇的經濟萎縮視為衰退。他們指出，該委員會曾表示，如果幅度夠深，僅僅幾個月的萎縮就能被定義為衰退。

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