【零息時代】高盛警告美股未見底 標指恐瀉至2千點
2020年03月16日 14:28
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外國傳媒報道，在美國聯儲局緊急減息後，高盛警告標指未來3個月內可能再挫約10%，若疫情對經濟造成的影響擴大，恐一路下插至接近2,000點。
該行指出，隨着各國政府亟欲控制疫情、企業銷售面臨嚴重破壞，肺炎疫情將持續傷害企業盈利，對經濟造成的損害將難以估計。
若高盛預測成真，即標指跌落至2,000點附近，代表指數將自上月19日高位累瀉約41%，並且會回吐所有自總統特朗普上任以來的所有漲幅。
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