鄭若驊持有曾涉僭建屯門獨立屋租值跌2.8%

去年樓市受反修例風波影響，2020至2021年度豪宅應課差餉租值普遍下挫，據差餉物業估價署資料，曾經捲入僭建醜聞，由律政司司長鄭若驊持有的屯門海詩別墅4號獨立屋，應課租值由本年度42.12萬港元，下跌約2.8%至40.92萬元。其丈夫潘樂陶持有的3號獨立屋，亦由本年度45.12萬元，按年減約2.7%至下年度約43.92萬元。

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