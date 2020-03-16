【期權攻略】同時買入槓桿及反向產品對沖風險

沙特阿拉伯與俄羅斯爆發原油價格戰，加上新冠肺炎於歐美急速擴散，環球股市連日來暴挫。美國總統特朗普並未如預期般推出刺激經濟措施，加上世界衞生組織宣布疫情全球大流行導致市場出現恐慌性拋售，港股上周五(13日)曾低見22,519點。

由於港股估值已經到達吸引水平，預測市盈率接近9倍，加上市場憧憬全球各大央行聯手救市，港股在上周五早上恐慌性拋售之後，隨即在低位反彈逾1,500點，高見24,184點，即使收市仍能保持在24,000之上，可見港股趁低吸納的意欲極高。

美國聯儲局早前突然減息0.5厘後，今早又突然宣布再減息1厘至零利率，並且表示會重啟量化寬鬆規模達7,000億美元。今次聯儲局又再一次急不及待至本星期中的聯儲局議息結果宣布減息，很容易令別人猜測疫情對經濟的影響比想像中嚴重。

現在環球股市風高浪急，投資者除了要控制注碼，保留資金分注入市之外，更加要做足對沖措施。在現今港股估值偏低，引伸波幅偏高的情況下，投資者當然可以把握機會在每次恐慌性拋售的情況底下逐步Short Put優質股。

現今市況，引伸波幅瘋狂地高，博爆邊的兩邊Long期權勒束式策略贏面極低，相反不受引伸波幅影響的槓桿正向及反向產品非常吸引。由於美國股市近期波幅驚人，同時買入納指正向及反向產品的博爆邊策略絕對比起港股市場更加吸引。

耀才證券銷售及客戶服務部高級經理 陳偉明

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