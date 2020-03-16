OCEAN MARINI再加推51伙　平均呎價近1.64萬

發展商積極加推單位吸客。會德豐地產常務董事黃光耀表示，將軍澳日出康城OCEAN MARINI首輪銷售之後，目前料有逾千組向隅客正等候次輪銷售，為回應市場需求，周一(3月16日)再加推51伙的價單，扣除最高折扣22.1%後，折實售價由843.6萬至1,776.4萬元，呎價15,139至18,094元，平均呎價16,383元，撇除樓層景觀等因素，仍屬原價加推。

該公司市務助理總經理陳惠慈稱，項目已售出189伙，套現約16.2億元。而本周最新加推兩張價單共102伙，折實平均呎價16,202元。

對於美國再度減息，黃光耀認為，將帶動環球利率進一步調整，加上量化寬鬆措施，均會對香港物業市場具有幫助，可減輕供樓人士負擔。而資金亦會尋求出路，料流向樓市，下半年樓價希望可溫和上升約5%。

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