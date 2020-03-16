逸瓏海滙再錄成交 僅餘最後1伙特色戶待售
2020年03月16日 15:31
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逸瓏海滙最後1伙待售特色單位。
信和置業(00083)旗下西貢逸瓏海滙，售出1座2樓G單位，實用面積852方呎，成交價1,165.5萬元，呎價約13,680元。
項目所有標準一房、兩房及三房單位已悉數售出，僅餘最後1伙三房頂層連天台特色戶待售，實用面積852方呎，另連天台683方呎，單位附設裝修及傢私。
同系區內逸瓏園所有標準三房戶亦全數沽清，項目近期屢獲買家查詢大單位。
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