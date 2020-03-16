【四張圖看清】港股陷海嘯級恐慌　災難中有曙光？

過去9個月，港股絕不尋常，股票交易員需要應對的事情有很多：暴力抗議、貿易戰、冠狀病毒疫情、學校停課、在家工作等等。根據外國媒體總結，若以圖為鑑，現在港股是2008年全球金融海嘯以來，面對的最艱難市況。

報道指出，香港對疫情的處理比其他地方都好，新增病例始終保持在低位，但這種好運並不能抵禦波及世界各地交易所的動盪。在全球市場風高浪急之際，恒生指數最初表現得波瀾不驚，但這種平靜感未能持續。恒指上周五(13日)落入多年來第二個熊市，加入美國及歐亞大多數據數行列。

周一(16日)在美國緊急減息未能安撫市場神經的情況下，隨着疫情傳播給全球經濟前景蒙上陰影，並擾亂了金融體系，交易可能不會很快就變得更容易。以下是港股目前的「災難式走勢」總結：

●恒指預期波動率指標(即香港恐慌指數)躍升至高於中國股災、匯改，以及歐洲主權債務危機時的水平。(附圖一)

●市場拋售劇烈，創一年新低的恒指成分股比例升至2008年以來最高水平。(附圖二)

●香港市場成交額上周五飆升至2018年4月以來最高，恒指曾暴跌7.4%，然後在收市時跌幅收窄至1.1%。(附圖三)

●市場動盪拖累恒指較去年4月高位下跌超過20%。其中一個可能的亮點是：估值正逼近此前標誌着復甦即將到來的水平。(附圖四)

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