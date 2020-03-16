【零息時代】大摩估市場近見底　宜拋售美元

外國傳媒報道，摩根士丹利稱，全球金融市場目前處於觸底階段，投資者應開始增加風險資產，並拋售美元。

該行指出，股市大跌及信貸息差擴大，導致金融狀況迅速猛烈收緊，但到目前為止，主要由央行提供的各類支持措施，正幫助放鬆市況，並穩定局勢。

該行稱，這並不是說已經「見底」或風險資產價格已降到最低，但可以說是進入了嚴重急性熊市的後期階段，意味相比過去3周更加接近「早期復甦」階段，故開始建議增加風險，現在是賣出美元的時候。反映美元兌一籃子貨幣的美匯指數可能觸及、甚至跌破95水平。

大摩建議買入歐元兌美元，目標位1.16，由於市場波動劇烈，止蝕位設在1.08，還建議做好澳元兌美元，目標位0.68，止蝕位0.6。

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