供需齊斷！內地首季經濟勢收縮　3至4月輪到受外圍影響

外國傳媒報道，由於新冠疫情導致全國各地的工廠、商店和餐廳關閉，今年初中國經濟遭受了比分析師們所擔心的更嚴重下滑，凸顯了病毒在世界範圍內傳播過程中，全球經濟所面臨的經濟後果。

今年1至2月份中國工業增加值按年下降13.5%，社會消費品零售總額按年下降20.5%，不含農戶固定資產投資按年下降24.5%。2月份失業率升至6.2%，當時疫情加劇且經濟大部分暫停。

與去年同期相比，第一季國內生產總值(GDP)幾乎可以肯定出現萎縮，這將自1989年可比數據開始以來首次。

ING Bank表示，病毒使經濟從工廠到支出都止步了，隨着新冠病毒幾乎傳播至世界各地，全球需求和全球供應鏈將受到打擊，並在3月和4月反饋到中國的製造商和出口商。

即使中國和其他一些亞洲國家的政府希望控制住疫情，但病毒目前仍在歐洲、美國和世界各地迅速傳播。這可能會打擊對中國出口產品的需求，對公司和經濟構成損害。

中國國家統計局新聞發言人毛盛勇表示，從當前來看，國內疫情防控成效還不錯，但是外部防疫的任務很艱巨，世界經濟和貿易成長有可能會出現一定程度的減速，這實際上也會給我國的經濟成長帶來一定的影響。

毛盛勇對第一季經濟表示樂觀，稱3月份經濟在首季經濟中的比重佔40%左右，預計3月份和1至2月份比應該會有一個明顯的起色。

他補充，第2季經濟會比首季有明顯回升，隨着政策效力顯現，一系列更大力度的對沖政策出台後，政策效果會不斷顯現，預計下半年經濟會走得更穩健。

儘管愈來愈多的迹象顯示，企業和人員在3月份陸續復工，但中國經濟仍未恢復正常。澳新銀行表示，中國經濟正在觸底，但不會是V形反彈。

另外，中國2月份失業率達到創紀錄的6.2%；1月失業率僅為5.2%，與去年12月相同。毛盛勇表示，失業率上升是受疫情影響，工廠用工需求下降。

麥格理指出，數據糟糕顯然反映冠狀病毒既是供應衝擊，也是需求衝擊。它損害了內部和外部需求，帶來通脹和通縮壓力，故預計不會在短期內出台大規模刺激方案，但中國將留在當前的減息周期中。

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