【零息時代】倘美股「失血」　呢類新興貨幣最大鑊...

外國傳媒報道，如果新冠病毒疫情蔓延導致美股出現全球金融危機時那麼大的跌幅，則新興市場貨幣將會面臨跌幅高達30%的進一步下跌。

分析表明，在標指「腰斬」的情況下，美元兌俄羅斯盧布和智利披索的漲幅會分別高達30%和23%，而與之形成強烈反差的是，美元兌人民幣匯率可能只會上漲1%。存在經常項目赤字的國家貨幣及流動性相對較差的金融市場，最容易受到美元轉強的衝擊，其中包括拉美國家及南非、印尼、印度等。

相反，泰國、台灣等經常項目盈餘較大經濟體的貨幣則會有較為出色表現。盧布是游離於局外的貨幣。雖然俄羅斯享有經常項目盈餘，但由於全球經濟下滑通常會導致油價下跌，所以盧布勢必會嚴重貶值。

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