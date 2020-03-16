【全球攬炒】倘疫情持續　大部分航空公司5月前破產

外國傳媒報道，隨着疫情向全球持續蔓延，澳洲智庫亞太航空中心(CAPA)周一(16日)發表報告警告，疫情將使大部分航空公司在5月前破產，唯有政府與業界共同採取行動，才能避免這場災難發生。

報告指出，由於疫情關係，多國政府對旅遊採取行動影響全球，許多航空公司可能已陷入技術破產，或至少在債務上嚴重違約。飛機停飛導致各家航空公司的現金儲備正迅速減少。

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