【全球攬炒】倘疫情持續 大部分航空公司5月前破產
2020年03月16日 15:53
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(Getty Images圖片)
外國傳媒報道，隨着疫情向全球持續蔓延，澳洲智庫亞太航空中心(CAPA)周一(16日)發表報告警告，疫情將使大部分航空公司在5月前破產，唯有政府與業界共同採取行動，才能避免這場災難發生。
報告指出，由於疫情關係，多國政府對旅遊採取行動影響全球，許多航空公司可能已陷入技術破產，或至少在債務上嚴重違約。飛機停飛導致各家航空公司的現金儲備正迅速減少。
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